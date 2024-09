Najlepsze horrory 2024 roku - ranking. Świetny rok dla kina grozy

W pierwszych miesiącach 2024 roku dostaliśmy parę horrorów. Były to jednak raczej multipleksowe filmy grozy, których powstanie usprawiedliwia jedynie chęć wypełnienia czymś repertuarów. "Przeklęta woda", "Dwie minuty do piekła" czy "Urojenie" jakością na pewno nie grzeszyły. Potem mogliśmy sobie poczytać zachwyty zagranicznych widzów i krytyków nad "Late Night with the Devil" i "In a Violent Nature", które polscy dystrybutorzy zupełnie olali. Te tytuły po prostu do naszego kraju nie dotarły. Ale potem wreszcie przyszły prawdziwe gratki dla fanów gatunku.