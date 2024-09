Najgorsze adaptacje książek: TOP 10 filmów

Do najgorszych adaptacji należy również seria filmów "After" (2019-2023), która jest oparta o książki Anny Todd. Skrytykowano przede wszystkim pełną schematów fabułę, w której na próżno było szukać angażujących wątków i rozbudowanych postaci, a także promowanie toksycznej relacji romantycznej. Widzom i krytykom nie przypadła również do gustu gra aktorska, która wypadła bardzo sztucznie, podobnie jak płytkie i pełne banałów dialogi. Ponadto w przypadku "After" wiele kluczowych wątków z powieści zostało wyciętych, co nie zadziałało na korzyść fabuły i rozczarowało fanów serii.