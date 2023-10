Najlepsze thrillery wszech czasów. TOP 10 fenomenalnych przedstawicieli gatunku

Jeśli ktokolwiek zasłużył, by wylądować na tej liście dwukrotnie, to z całą pewnością mistrz suspensu, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju i ukształtowania dreszczowca jako gatunku filmowego. "Zawrót głowy" jest - w mojej opinii - najlepszym filmem w portfolio Hitchcocka i jednym z moich ulubionych dzieł. To prawdziwie doskonała narracyjna konstrukcja, która nie pozwala się zgubić w sieci fabularnych zawiłości. Emocje, dreszcze, niepokój, zaangażowanie - od pierwszej do ostatniej minuty. Obraz perfekcyjny.



Zapoznaj się z innymi topkami najlepszych produkcji na łamach Spider's Web: