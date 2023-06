Nowy film "Flash" już w całości wyciekł do internetu. Co się stało?

Jak się okazuje, już wcześniej zanotowany był ten sam problem z kultową animacją " Super Mario Bros. Film", który wyciekł do sieci w kwietniu 2023 roku. Różnica była jednak taka, iż animacja zbierała rekordowe wyniki w box office. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak w ogóle doszło do tego wycieku. Takie sytuacje podyktowane są właśnie zwiększeniem limitów długości wideo i wielkości plików dla osób subskrybujących Twittera. Dzięki temu mogą oni publikować wideo trwające dwie godziny ważące do 8GB.