Jeśli ten przeciek okaże się prawdziwy, "Flash" da nam najbardziej legendarne cameo w historii filmów komiksowych

Uwaga: poniżej potencjalne spoilery z filmu "Flash".



Od dobrych kilku lat wiadomo, że kinowy "Flash" ma pokazać nam wiele gościnnych występów. Produkcja jest zresztą promowana wielkim powrotem Michaela Keatona do roli Batmana; możemy spodziewać się cameo-festu czerpiącego ze starszych i nowszych produkcji uniwersum, a nawet serialowego Arrowverse.



I choć ostatnio dowiedzieliśmy się, że studio wycięło z obrazu George'a Clooney'a (zgadza się: powrócił do roli Mrocznego Rycerza), w całym tym morzu pozostałych występów być może zobaczymy jeden, którego nikt się nie spodziewał - choć wielu fanów marzyło, by zobaczyć tę niedoszłą kreację na ekranach.