"Gangi Galicji": fakty. Ile prawdy jest w serialu Netfliksa?

Artykuł może zawierać spoilery 1. sezonu "Gangów Galicji". Jeśli nie chcecie sugerować sobie zakończenia, nie czytajcie dalej.



Fabuła serialu "Gangi Galicji", który zadebiutował na Netfliksie w minionym tygodniu, skupia się na Anie (Clara Lago), młodej prawniczce, która po zabójstwie swojego ojca odkrywa, że prowadził on podwójne życie. Trzy miesiące po tragedii Ana postanawia udać się do miasteczka Cambados, by wyrównać rachunki z przeszłości i zemścić się na zabójcach swojego ojca. Tymczasem prawniczką zaczyna interesować się Daniel (Tamar Novas), syn handlarza narkotyków i przywódca klanu Padin, który pełni tę funkcję pod nieobecność przebywającego w więzieniu ojca. Ana, która ma ogromne doświadczenie za sprawą pracy w jednej z madryckich kancelarii, decyduje się na infiltrację kartelu narkotykowego, a jedyną opcją, by to zrobić, jest zbliżenie się do jego przywódcy.