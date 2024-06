Hiszpański kryminał podbija Netfliksa. Proszę, powiedzcie mi, dlaczego

Zaczyna się dosyć mocno i już na początku twórcy skutecznie przyciągają uwagę widzów. Szkoda, że tylko wtedy - z każdą kolejną minutą miałam wrażenie, że fabuła staje się coraz bardziej rozlazła, choć w tym samym czasie na ekranie działo się wszystko, łącznie z pościgami, postrzałami, przeprowadzką, rozprawą sądową i spotkaniem głównych bohaterów. Sceny następowały po sobie z prędkością światła, a ich rozwój właściwie nie był niczym umotywowany. Wyglądało to tak, jakby bohaterka z dnia na dzień rzuciła pracę w prestiżowej kancelarii i magicznie udało jej się znaleźć nowe biuro w innym mieście. Na dodatek zupełnie przypadkowo spotyka w gmachu sądu Daniela, którego decyduje się bronić bez żadnego przygotowania.



Brak wiarygodności to niejedyna wada "Gangów Galicji" - mam również zarzuty do scenariusza, który jest kompletnie chaotyczny, a także do przewidywalnych do bólu bohaterów. Nie mamy czasu lepiej im się przyjrzeć i ich poznać, ponieważ przemieszane wątki po prostu gnają do przodu - wyglądało to tak, jakby każdy chciał na szybko przedstawić swoje kwestie, by zmieścić się w czasie i dojść do finału. Brakowało im głębi, charakteru i koloru. Jeśli jednak miałabym powiedzieć, co przeszkadzało mi najbardziej, to montaż - sceny kończyły się w dziwnych momentach i widać było, że wiele z nich zostało skróconych, aby ułatwić sobie (nie widzom) poskładanie tej historii do kupy.