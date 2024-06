Ten serial wraca na Netfliksa, aby przypomnieć milenialsom, że wszystko z nimi w porządku

Mam nadzieję, że po odpaleniu Netfliksa w ostatnich dniach piliście dużo wody. Mijający tydzień był bowiem na platformie bardzo gorący. Najpierw do serwisu zawitał Maciej Stuhr, który walczył o tytułowy "Spadek". Niedługo potem Jessica Alba jako "Weteranka" z wielkim wdziękiem kopała tyłki każdemu, kto się napatoczył. Uzasadnione wydaje się więc pytanie: czy wszystko z wami w porządku?



We're all alright! We're all alright! - krzyczeli dawno temu dzieciaki lat 70. Na początku 2023 roku w ich ślady poszły dzieciaki lat 90. Z tytułem "Różowe lata 90." sitcom Netfliksa wabił i nęcił milenialsów. Jak się jednak okazało, główni bohaterowie bardziej przypominają współczesnych młodzików - generację Z. Trochę zawód, ale źle nie wyszło. Ważne, że Red Forman powrócił w dobrej formie i znowu krytykował nowe pokolenie, tak jak tylko on potrafi.