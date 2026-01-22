Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni

Ładowanie...

Upalne lato, renesansowy pałac. Trzy kobiety trwają w beztroskim stanie zawieszenia, a enigmatyczny system spełnia wszystkie ich życiowe potrzeby - zapewnia jedzenie, rozrywkę i narzędzia do ciągłego samodoskonalenia. Istnieje tylko jedna zasada: nie wolno im przekroczyć otaczającego posiadłość muru. Wkrótce jednak na idyllicznym obrazku pojawiają̨ się̨ rysy. Skupiony na welnessowych afirmacjach plan dnia zaczyna przypominać́ zniewolenie, a spod uśmiechów i pogodnej powierzchowności przebijają odkładane latami złość, gniew i palące pragnienie wolności. Bohaterki zaczynają komunikować się za pomocą własnego kodu i potajemnie „ćwiczą umieranie”, desperacko usiłując wypracować plan ucieczki. Czy wychowane w wiecznej niedojrzałości kobiety będą̨ w stanie przekroczyć granice, które wyznaczył im system?

Glorious Summer to debiut fabularny Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka.

Światowa premiera filmu odbyła się na festiwalu SXSW w USA, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród krytyków i widzów. Recenzenci podkreślali, że to "Urzekający debiut fabularny" - Variety, który jest "Zniewalająco piękny" - Collider, "Hipnotyczny, urzekający, nieziemski" - Loud & Clear oraz "Pozostaje na długo w pamięci" - The Cinemen. Film z powodzeniem pokazywany był także na międzynarodowych festiwalach m.in. w Sao Paulo, Ankarze, Tarragonie, Mediolanie, Santarcangelo di Romagna i Wrocławiu. W rolach głównych występują: Helena Ganjalyan, Daniela Komędera, Magdalena Fejdasz-Hanczewska i Weronika Humaj.

System, w którym żyją nasze postaci, to odpowiedź na świat przebodźcowania, nadmiaru możliwości, przesytu. "Glorious Summer” ma w założeniu być synonimem spokoju, dobrobytu, umiaru, przewidywalności, niezmienności. To przestrzeń ze z góry określonym systemem wartości, w którym do granic absurdu pociągamy hasła znane z mindfulness, warsztatów uważności czy wellness. Celem jest eliminacja niepewności i elementu podważania, tworząca przy tym łatwe w zarządzaniu społeczeństwo – takie, które nie wątpi, nie martwi się i przede wszystkim nie zwiększa potrzeb lub oczekiwań. Pałac, w którym żyją bohaterki, jest tutaj reprezentacją przeszłości - na gruzach starej cywilizacji powstaje nowy człowiek" - mówią Helena Ganjalyan i Bartosz Szpak

"Glorious Summer” to niezwykle oryginalna propozycja zarówno pod kątem tematu, jak i strony formalnej. To odważne i bardzo osobiste poszukiwanie autorskiego języka filmowego. W filmie stawiamy na wyrazistą stronę wizualną: dopracowane, malarskie kadry - poetyckie, ale jednocześnie atrakcyjne dla widza. Opowiadamy o nieoczywistych, trudnych relacjach, ale w pięknym, pełnym słońca i światła miejscu. Film zrealizowany został we wnętrzach pałacu w Gorzanowie na Dolnym Śląsku – to zjawiskowa lokacja, która zapracowała na wyjątkowość naszego obrazu, a także na jego „production value - podkreślają producentki filmu Maria Gołoś i Monika Matuszewska

Twórcy i obsada:

Reżyseria: Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak

Scenariusz: Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak

Zdjęcia: Tomasz Woźniczka

Scenografia: Katarzyna Tomczyk

Kostiumy: Małgorzata Karpiuk, Zuzanna Kot

Charakteryzacja: Weronika Zielińska

Muzyka: Bartosz Szpak

Dźwięk: Marcin Jachyra, Maciej Amilkiewicz

Montaż: Alan Zejer

Reżyseria obsady: Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak, Aleksandra Rudzka

Kierownictwo produkcji: Emilia Jasińska

Producentki: Maria Gołoś, Monika Matuszewska

Produkcja: Rozbrat Films

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Plakat: Patryk Hardziej | Hardziej Studio

