  1. rozrywka
  2. Filmy

Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni

Lokowanie produktu: Galapagos Films

Opowieść o utopijnej rzeczywistości spełniającej niemal wszystkie potrzeby człowieka, za cenę utraty wolności i sprawczości, zachwyciła jurorów 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, którzy nagrodzili "Glorious Summer" Szafirowymi Lwami. Już od 20 lutego film w reżyserii Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka będzie można oglądać w kinach.

Rozrywka.Blog
glorius summer zwiastun

Upalne lato, renesansowy pałac. Trzy kobiety trwają w beztroskim stanie zawieszenia, a enigmatyczny system spełnia wszystkie ich życiowe potrzeby - zapewnia jedzenie, rozrywkę i narzędzia do ciągłego samodoskonalenia. Istnieje tylko jedna zasada: nie wolno im przekroczyć otaczającego posiadłość muru. Wkrótce jednak na idyllicznym obrazku pojawiają̨ się̨ rysy. Skupiony na welnessowych afirmacjach plan dnia zaczyna przypominać́ zniewolenie, a spod uśmiechów i pogodnej powierzchowności przebijają odkładane latami złość, gniew i palące pragnienie wolności. Bohaterki zaczynają komunikować się za pomocą własnego kodu i potajemnie „ćwiczą umieranie”, desperacko usiłując wypracować plan ucieczki. Czy wychowane w wiecznej niedojrzałości kobiety będą̨ w stanie przekroczyć granice, które wyznaczył im system? 

Glorious Summer to debiut fabularny Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka.

Światowa premiera filmu odbyła się na festiwalu SXSW w USA, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród krytyków i widzów. Recenzenci podkreślali, że to "Urzekający debiut fabularny" - Variety, który jest "Zniewalająco piękny" - Collider, "Hipnotyczny, urzekający, nieziemski" - Loud & Clear oraz "Pozostaje na długo w pamięci" - The Cinemen. Film z powodzeniem pokazywany był także na międzynarodowych festiwalach m.in. w Sao Paulo, Ankarze, Tarragonie, Mediolanie, Santarcangelo di Romagna i Wrocławiu. W rolach głównych występują: Helena Ganjalyan, Daniela Komędera, Magdalena Fejdasz-Hanczewska i Weronika Humaj.

Plakat filmu Glorious Summer

System, w którym żyją nasze postaci, to odpowiedź na świat przebodźcowania, nadmiaru możliwości, przesytu. "Glorious Summer” ma w założeniu być synonimem spokoju, dobrobytu, umiaru, przewidywalności, niezmienności. To przestrzeń ze z góry określonym systemem wartości, w którym do granic absurdu pociągamy hasła znane z mindfulness, warsztatów uważności czy wellness. Celem jest eliminacja niepewności i elementu podważania, tworząca przy tym łatwe w zarządzaniu społeczeństwo – takie, które nie wątpi, nie martwi się i przede wszystkim nie zwiększa potrzeb lub oczekiwań. Pałac, w którym żyją bohaterki, jest tutaj reprezentacją przeszłości - na gruzach starej cywilizacji powstaje nowy człowiek" - mówią Helena Ganjalyan i Bartosz Szpak

"Glorious Summer” to niezwykle oryginalna propozycja zarówno pod kątem tematu, jak i strony formalnej. To odważne i bardzo osobiste poszukiwanie autorskiego języka filmowego. W filmie stawiamy na wyrazistą stronę wizualną: dopracowane, malarskie kadry - poetyckie, ale jednocześnie atrakcyjne dla widza. Opowiadamy o nieoczywistych, trudnych relacjach, ale w pięknym, pełnym słońca i światła miejscu. Film zrealizowany został we wnętrzach pałacu w Gorzanowie na Dolnym Śląsku – to zjawiskowa lokacja, która zapracowała na wyjątkowość naszego obrazu, a także na jego „production value - podkreślają producentki filmu Maria Gołoś i Monika Matuszewska

Twórcy i obsada:

  • Reżyseria: Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak
  • Scenariusz: Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak
  • Zdjęcia: Tomasz Woźniczka
  • Scenografia: Katarzyna Tomczyk
  • Kostiumy: Małgorzata Karpiuk, Zuzanna Kot
  • Charakteryzacja: Weronika Zielińska
  • Muzyka: Bartosz Szpak
  • Dźwięk: Marcin Jachyra, Maciej Amilkiewicz
  • Montaż: Alan Zejer
  • Reżyseria obsady: Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak, Aleksandra Rudzka
  • Kierownictwo produkcji: Emilia Jasińska
  • Producentki: Maria Gołoś, Monika Matuszewska
  • Produkcja: Rozbrat Films
  • Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
  • Plakat: Patryk Hardziej | Hardziej Studio
Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
Rozrywka.Blog
22.01.2026 15:24
Lokowanie produktu: Galapagos Films
Tagi: Co obejrzeć?Polskie filmy
Najnowsze
16:23
Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-01-22T16:23:48+01:00
15:24
Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni
Aktualizacja: 2026-01-22T15:24:52+01:00
14:41
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Aktualizacja: 2026-01-22T14:41:12+01:00
14:23
Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-22T14:23:58+01:00
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
8:23
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?
Aktualizacja: 2026-01-22T08:23:08+01:00
21:27
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść, żeby poczuć się jak Ghul?
Aktualizacja: 2026-01-21T21:27:27+01:00
16:39
Dunk z Rycerza Siedmiu Królestw jest związany z bohaterką Gry o tron. Jak?
Aktualizacja: 2026-01-21T16:39:00+01:00
15:16
Karol Pocheć jest wybitny w serialu Niebo. Rok w piekle. Drugi plan jest jego
Aktualizacja: 2026-01-21T15:16:00+01:00
14:34
Na Prime Video wylądował nowy thriller z gwiazdą Gry o tron. Rzucicie się na niego
Aktualizacja: 2026-01-21T14:34:08+01:00
14:11
Skasowali świetny serial, choć przebił on Wiedźmina. Netflix, o co chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-21T14:11:00+01:00
13:52
Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl
Aktualizacja: 2026-01-21T13:52:16+01:00
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00