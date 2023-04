Gdzie obejrzeć film "Gra fortuny"? Produkcja z Jasonem Stathamem jest dostępna w VOD

Najnowszy komediowy thriller Ritchiego to historia szpiega Orsona Fortune, który musi odzyskać zaawansowane technologicznie urządzenie z rąk Grega Simmondsa, zdeprawowanego handlarza bronią. Plan Orsona jest pozornie prosty: zwerbować Danny’ego Francesco, najpopularniejszego gwiazdora Hollywood i namówić do współpracy aktora, który poza ekranem niechętnie bierze udział w ryzykownych akcjach. Fortune potrafi być bardzo przekonujący - składając Danny’emu propozycję nie do odrzucenia, drużyna twardzieli rozpoczyna grę, której stawką jest przetrwanie ludzkości.



Film "Gra fortuny" dostępny jest w serwisach Cineman, Rakuten TV, Player, Polsat Box Go oraz Canal+.



W rolach głównych Jason Statham ("Szybcy i wściekli"), Aubrey Plaza ("Biały Lotos"), Cary Elwes ("Piła"), Hugh Grant ("Dungeons & Dragons: Złodziejski honor") i Josh Hartnett ("Pearl Harbor").