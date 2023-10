Szykujcie się na więcej supków. 1. sezon spin-offu "The Boys" jeszcze się nie skończył, a Amazon już zamawia nowe odcinki

Uniwersum "The Boys" powiększa się. Nic dziwnego. Serial był pierwszym globalnym hitem Amazona, więc Prime Video postanowiło wycisnąć z jego sukcesu, ile się da. Nie tylko zamawia kolejne sezony produkcji głównej, ale serwuje nam również jej spin-offy. Dostaliśmy już animowane "Diabolical", a teraz jesteśmy w trakcie "Gen V".



Aktorski spin-off "The Boys" rozgrywa się w szkole dla superbohaterów. Jej uczniowie liczą na wielką karierę w Siódemce, filmie i telewizji, a w najgorszym wypadku - w Vought International. Szybko jednak odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje. I co wtedy dostajemy? Orgię przemocy oczywiście.



