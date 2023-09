„Pokolenie V” jest skazane na zagładę, a my mamy na nią patrzeć - recenzja spin-offa „The Boys”

Jednocześnie postaci pierwszoplanowe „Gen V” nie są jeszcze do cna zepsuci, a do tego mamy tu do czynienia z postaciami tragicznymi. Widać to od pierwszej sceny, która jest flashbackiem - młoda dziewczyna trafia w tryby tej krwiożerczej maszyny, która spróbuje zrobić z niej produkt i słup reklamowy w jednym, w wyniku tragicznego wypadku. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy światu uda się ją złamać, czy też dołączy do plejady potworów z uśmiechem za pięć dolców.