Amazon chce zrobić własne uniwersum superbohaterów. Wreszcie coś dla dorosłych

Pokochaliśmy superbohaterów tak bardzo, że pozwoliliśmy ich uniwersom rozbuchać się do niebotycznych rozmiarów. Odkąd tylko wytwórnie poczuły zapach pieniędzy, robią wszystko, aby zmaksymalizować swoje zyski, dlatego atakują nas kolejnymi filmami z kategorią wiekową PG-13. Oczywiście, zdarzają się wyjątki ("Deadpool"), ale one tylko potwierdzają regułę. Dlatego "The Boys" od Amazona było tak świeżym powiewem w wyświechtanej przez kino konwencji superhero.



"The Boys" od początku do końca skierowane jest do dorosłego widza i zagląda tam, gdzie Marvel czy DC się boją. Żadne ilości krwi nie są dla twórców za duże, a żaden seks zbyt wyuzdany. Użytkownicy Prime Video pokochali to podejście i serial okazał się pierwszym globalnym hitem Amazona. Dlatego włodarze platformy chcieliby dalej eksploatować jego popularność.



