O tym, że "Wednesday" jest hitowym serialem, nie trzeba nikogo przekonywać. Jej serialowy taniec kilka miesięcy temu przerodził się w instagramowy i tiktokowy trend. Choreografię do utworu piosenki Lady Gagi "Bloody Mary" tańczyli niemal wszyscy: od influencerów, po gwiazdy, takie jak Madonna. Wpływ "Wednesday" widoczny jest również w stylizacjach, ale też makijażu. Goth Glam Look to jeden z najmocniejszych urodowych trendów tego roku. Jest mroczny, ale i szalenie modny.