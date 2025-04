Ten film w zaledwie 5 dni trafił na listę najlepiej zarabiających horrorów w historii

„Sinners” to efekt kolejnej współpracy Cooglera z Michaelem B. Jordanem, który pojawił się we wszystkich jego wcześniejszych filmach - od przełomowego „Fruitvale Station”, przez tytułową rolę w „Creedzie”, aż po pamiętnego Killmongera w „Czarnej Panterze”. Coogler po raz pierwszy od dekady powraca do oryginalnego pomysłu, a zawarta z Warner Bros. umowa gwarantuje mu odzyskanie praw do filmu po upływie 25 lat.



Przy okazji: to najlepiej oceniany film w karierze Cooglera - wynik 98 proc. pozytywnych ocen od krytyków oraz 97 proc. takich samych not od publiczności na Rotten Tomatoes robi wrażenie. Warner Bros. zadbało o specjalną dystrybucję, w tym pokazy w formacie IMAX 70mm.



W filmie - poza Jordanem - występują również m.in. Hailee Steinfeld, Delroy Lindo, Omar Miller i Jack O’Connell.