Grzesznicy: pierwszy raz od dawna nie żałuję, że zostałem na scenie po napisach. Robi cały film

Za pierwszy film, w którym pojawiła się scena po napisach, uznaje się "The Silencers" z 1966 roku. Nie jest to więc rzecz nowa, ale na pewno została spopularyzowana dopiero w XXI wieku przez MCU. Początkowo w produkcjach Marvela sceny po napisach zapowiadały nadchodzące atrakcje. Fani na nie czekali, żeby dostać sugestię, dokąd zmierza uniwersum i chętnie snuli swoje teorie na ten temat. Hollywood szybko zauważyło, jak bardzo widzowie je lubią i dzisiaj wciskają je bez opamiętania, gdzie tylko się da. Nawet jeśli okazują się całkowicie zbędne. A dzieje się tak częściej niż rzadziej.



Nawet w MCU sceny po napisach coraz rzadziej pełnią jakąkolwiek funkcję. Stały się sztuką dla sztuki - są, bo są. To tylko kolejny obowiązkowy punkt do odhaczenia i zapomnienia. Tak też podchodzą do nich inni twórcy. Uważają je za coś, co sprawia, że ich opowieść staje się cool, nowoczesna, po prostu fajna. Tym samym siedzimy w kinach i patrzymy, jak przez kilkanaście minut przewija się lista płac, aby dostać krótką wstawkę, z której dowiadujemy się, że jeden z bohaterów wydał książkę "Kim jestem?". Po czymś takim z sali wychodzimy sfrustrowani, bo czujemy się oszukani i zrobieni w balona.