To arcydzieło horroru 50 lat czekało na polską premierę. Wreszcie obejrzymy je na wielkim ekranie

"Film, którego za chwilę będziecie świadkami, jest zapisem tragedii, jaka spotkała grupę pięciu młodych ludzi - a w szczególności Sally Hardesty i jej niepełnosprawnego brata Franklina. (...) Dla nich beztroska letnia przejażdżka zamieniła się w koszmar. Wydarzenia tamtego dnia doprowadziły do odkrycia jednej z najbardziej osobliwych zbrodni w dziejach amerykańskiej historii" - te słowa na zawsze odmieniły pejzaż horroru. Choć w Stanach Zjednoczonych widzowie usłyszeli je po raz pierwszy jeszcze w 1974 roku, do dzisiaj budzą grozę pod każdą szerokością geograficzną.



"Teksańska masakra piłą mechaniczną" kosztowała 140 tys. dol., co nawet w latach 70. umieszczało ją w kręgu skrajnie niskobudżetowych filmów. Była to więc produkcja, która nie miała się udać. A jednak wystarczyło trochę reżyserskiej inwencji i mnóstwo samozaparcia (zdjęcia odbywały się w ekstremalnych warunkach), aby stworzyć dzieło, niedające się zapomnieć - obskurne, brutalne i szokujące. Widzowie oszaleli na jego punkcie i w samych Stanach Zjednoczonych tytuł ten zarobił 30 mln, a dzisiaj uznaje się go za kultowy klasyk.