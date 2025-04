To jedyny horror, który obejrzałem 2 razy - i za każdym razem bałem się tak samo mocno

Po trzecie, i chyba kluczowe - Toni Collette. Mam wrażenie, że po "Hereditary" kariera tej aktorki nie ruszyła tak, jak powinna była. Dość powiedzieć, że skandalem jest niedocenienie jej kreacji ani samego filmu przez Akademię - niechęć gremiów przyznających Oscary do kina grozy jest jednak powszechnie znana, chociaż tegoroczne rozdanie z udziałem "Nosferatu" czy "Substancji" może jakoś wpłynie na przyszłą pozycję tego gatunku wśród hollywoodzkich elit. Wracając jednak do Collette - jej gra aktorska to czysta perfekcja. Jej bohaterka jest złożona, ale zarazem mocno zwyczajna - choć nie ma zbyt wiele dobrego do powiedzenia o swojej matce, nie radzi sobie z jej odejściem i okłamując rodzinę, uczęszcza na spotkania grupy wsparcia, a później odkrywa związki swojej rodzicielki z bardzo dziwnymi ludźmi. Collette bezbłędnie oddaje wszystkie emocje swojej sprowadzonej na skraj, zdesperowanej bohaterki, która próbuje jakkolwiek poukładać swoje życie, które nie jest już takie samo i nigdy nie będzie. Aktorkę wspiera świetnie dobrana obsada drugiego planu - Gabriel Byrne dobrze pasuje do roli statecznego, niezbyt skłonnego do stanowczości faceta, Alex Wolff spełnia się jako wyluzowany i nie do końca świadomy tego, co się dzieje, nastolatek, zaś Milly Shapiro udała się wielka sztuka - za każdym razem, gdy pojawiała się na ekranie, nie musiała mówić, żeby zachowanie jej postaci wzbudzało dyskomfort.