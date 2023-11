W ostatnich latach cierpiała na wysokie ciśnienie krwi, przeszła udar mózgu, zmagała się z rakiem jelita grubego oraz niewydolnością nerek. W kwietniu 2017 roku poddała się operacji przeszczepienia nerki, której dawcą był jej mąż, Erwin Bach. Świat poznał Tinę Turner dzięki jej mocnemu, niesamowitemu głosowi, ogromnej ekspresji, którą wyrażała na scenie.



Należała do grupy artystów, którzy zdefiniowali główny nurt rocka lat 80. XX wieku. Turner była jedną z najbardziej dochodowych artystek pod względem sprzedanych płyt oraz zysków z koncertów na świecie. Szacuje się, że liczba sprzedanych na świecie jej płyt wynosi ponad 180 mln egzemplarzy, czyniąc ją rockową artystką z największą liczbą sprzedanych nagrań. Do jej największych hitów należą m.in. "The Best", "One Of The Living", "We Don't Need Another Hero" oraz "Typical Male".