Dlaczego Polacy tak kochają Hansa Zimmera? Te kompozycje wyjaśnią to lepiej niż przydługi felieton

O filmie "Niesamowity Spider-Man 2" można powiedzieć wiele dobrych i złych rzeczy, ale niewątpliwie jednym z jego najmocniejszych komponentów była ścieżka dźwiękowa. To - moim skromnym zdaniem - jeden z najciekawszych (o ile nie najciekawszy!) soundtracków w historii kina superbohaterskiego. Hans Zimmer i The Magnificent Six (specjalny projekt, w którym udział wzięli muzycy tacy jak Pharrell Williams, Johnny Marr z The Smiths, Michael Einziger z Incubusa, Juncie XL, Andrew Kaczyński i Steve Mazzaro) zafundowali tu niepokojący paranoicznymi szeptami numer, który stopniowo wprowadza coraz mocniejsze elektroniczne brzmienia. Electro u Webba dostał jeden z najlepszych villainowych podkładów ever.