Do kolekcji produkcji z uniwersum Harry'ego Poterra dołączyła nowość od Max. Tym razem nie jest to jednak ani serial, ani film - "Harry Potter: Magiczne wypieki" to program kulinarny, w którym uzdolnieni cukiernicy rywalizują o to, by znaleźć się w książce kucharskiej z przepisami ze świata magii i wygrać wyjątkowy puchar. Gdzie gotują? Oczywiście w Hogwarcie.