W niedawnym wywiadzie dla ComicBook.com Redmayne potwierdził, że nowych planów wciąż nie ma i podkreślił swój sceptycyzm co do kontynuacji cyklu i realizacji pierwotnego planu na 5 filmów. Na pytanie, czy „Tajemnice Dumbledore’a” to ostatni raz, gdy widzowie mieli szansę zobaczyć Newta, odparł: