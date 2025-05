Harry Potter: The Exhibition - czy warto iść na wystawę w Alwernii? Jestem trochę zawiedziona

Plusem wydarzenia w Alvernia Planet były przede wszystkim plansze z polskimi napisami, które można było uważnie i ze zrozumieniem przestudiować, a których nie doświadczymy za granicą. Doceniam również różnorodność interaktywnych atrakcji oraz fakt, że można było uczestniczyć w tej wystawie jako uczeń lub uczennica Hogwartu przez pryzmat wyboru swojego domu, różdżki i patronusa. Nie było to jednak coś, co mnie zachwyciło, ale to właśnie może z tego powodu, że miałam okazję zobaczyć coś dużo bardziej okazałego podczas wycieczki po studiu Warner Bros. Lecz chociaż wystawa zawierała minimum tego, co można zobaczyć w Wielkiej Brytanii, to nie żałuję, że wzięłam w niej udział i wydaje mi się, że inni Potterheadzi na pewno wyjdą stamtąd zadowoleni.