Martin Scorsese omal nie zakończył kariery przez Harveya Weinsteina

Zdałem sobie sprawę, że nie mógłbym pracować, jeśli jeszcze kiedykolwiek miałbym robić filmy w ten sposób. Gdyby to był jedyny sposób, w jaki pozwolono by mi robić filmy, to musiałbym powiedzieć 'stop'. Ponieważ wyniki nie były satysfakcjonujące. To było czasami bardzo trudne i nie przetrwałbym tego. Byłbym martwy

powiedział Scorsese.