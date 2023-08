Gdzie obejrzeć filmy z uniwersum "Spider-Mana"? Wszystkie produkcje dostępne są w VOD

Choć "Spider-Man: Bez drogi do domu" zadebiutował w 2021 roku, to twórcy zadbali o to, aby superbohater nie odszedł w niepamięć - 2 czerwca w polskich kinach zadebiutowała bowiem animacja "Spider-Man: Poprzez multiwersum" w reżyserii Joaquima Dos Santosa i Kempa Powersa, zbierając wśród widzów pozytywne recenzje. Mimo to wciąż rodzi się pytanie: kiedy pojawi się kolejna część z Tomem Hollandem w roli Człowieka-Pająka? Jeszcze w czerwcu producentka Amy Pascal wspomniała, że pojawi się nie tylko trzecia część trylogii, "Beyond the Spider-Verse", ale i kolejna część "Spider-Mana". Podkreśliła, że prace nad produkcją są w toku, jednak zostały one na ten moment wstrzymane przez trwający od maja strajk scenarzystów.