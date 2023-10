„Piła” to kultowy horror, który dał początek ciągnącej się latami serii, ale ta po kilku niezłych kontynuacjach rozmieniła „Sawverse” na drobne. Największym problemem serii jest to, że już w „Pile 3” uśmiercono głównego antagonistę - czego jej twórcy dziś żałują. Żaden z wielu następców Jigsawa nie miał tyle charyzmy, co on, a jego dziedzictwo zostało skalane. Nie przeszkadza to jednak wytwórni w taśmowym produkowaniu kolejnych odsłon, a do kin właśnie trafiła dziesiąta (!) część serii.



