HBO zmienia się w Max. Polscy użytkownicy zaczęli otrzymywać specjalne ankiety

Po fuzji, w wyniku której powstało Warner Bros. Discovery, władzę w koncernie przejął David Zaslav. W przeciwieństwie do swojego poprzednika nie widział on sensu w dynamicznym rozwoju oferty streamingowej. 45-dniowe okienko dystrybucyjne, jakim szczyciło się wcześniej HBO Max, odeszło więc w zapomnienie. Filmy, mające trafić na platformę albo zostały skasowane ("Batgirl") albo weszły na wielkie ekrany ("Martwe zło: Przebudzenie"), a głośne seriale zaczęły znikać z serwisu bądź wchodziły do oferty konkurencji.



Na tym zmiany się nie skończyły, bo w maju tego roku HBO Max w Stanach Zjednoczonych zmieniło się w Max, gdzie ofertę HBO poszerzają tytuły wcześniej dostępne na Discovery+. Reszta świata może się w najbliższym czasie spodziewać takiego samego rebrandingu. Z centrum pomocy amerykańskiego serwisu dowiemy się, że w Europie ma on nastąpić w 2024 roku, choć termin ten może oczywiście ulec zmianie.



