Dzielenie kont Max będzie standardem. Cennik następcy HBO Max to kalka z Netfliksa

Tak jak dzielenie kont pomiędzy osoby mieszkające w różnych gospodarstwach domowych to łamanie licencji usług VOD, tak nie oszukujmy się - cenniki skonstruowane są tak, że single, jeśli tego nie robią, mogą się czuć robieni w bambuko. Sytuacja, w której rodzice z kilkorgiem dzieci płacą za dostęp do treści tyle samo, co osoba mieszkająca samotnie, nie powinna mieć miejsca.