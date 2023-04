Warner nie wierzy w streaming i wycofuje się z platformowych wojen! Studio chce postawić na tradycyjne kino

W 2021 roku Warner zapowiadał nadejście czasu premier hybrydowych, dopatrując się w streamingu przyszłości X muzy. Minęły dwa lata, pandemia przeszła do historii, a firma - obecnie już Warner Bros. Discovery - doczekała się nowego kierownictwa. A David Zaslav chce postawić na branżę kinową.



To właśnie fuzja WB z Discovery pociągnęła za sobą zmianę polityki i strategii koncernu w niemal każdej sferze. Zaslav, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, stwierdził, że to branża kinowa wciąż jest przyszłością - w związku z tym poważnie zredukował plany dotyczące tworzenia treści przeznaczonych tylko do streamingu.