Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Kinowa nowość, samurajskie cudo i inne

Wiosna wybuchła nam w twarze zielenią - i dobrze! Niestety ten weekend nie należy do najcieplejszych, ale nie szkodzi: chłodne wieczory możemy spędzić w domu przy dobrym filmie lub serialu. HBO Max zadbało, by jego subskrybenci mieli co oglądać.

Michał Jarecki
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Śpieszymy z pomocą. W ostatnich dniach do serwisu wpadło sporo nowości, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Mamy kinowy hit (komediodramat) z gwiazdorską obsadą, opowieść o samurajach, dokument badający fenomen Korei Południowej, fascynującą biografię, dramaty, romanse...

Poniżej wyłaniamy pięć najciekawszych naszym zdaniem premier.

HBO Max - co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Song of Samurai, odc. 1

Nowa samurajska produkcja. Coś, po co - jak się okazuje raz za razem - subskrybenci serwisów streamingowych sięgają bardzo chętnie. I potencjał na wielki hit. Tych serialowych samurajów czeka droga przez przyjaźń, zdradę i bitwy u progu nowej ery. W Japonii epoki Meiji młody Hijikata odnajduje w Edo cel, braterstwo i przeznaczenie.

Materialiści

Celine Song wraca z opowieścią o miłości... i pieniądzach. Lucy (Dakota Johnson) jest nowojorską swatką, która zawodowo paruje ludzi na bazie chłodnej kalkulacji: wzrost, zarobki, status i potencjał do „dobrego związku”. Kiedy jednak sama staje przed wyborem między bajecznie bogatym, idealnym kandydatem a byłym partnerem, który nie ma do zaoferowania nic poza szczerym uczuciem, jej perfekcyjnie poukładany świat zaczyna się chwiać.

Bezmiar

Rzym, lata 70. Małżeństwo Clary i Felice jest nie do uratowania: nie kochają się, lecz nie potrafią się rozstać. Łączą ich tylko dzieci. Intymna, fascynująca opowieść o rodzicielstwie, a przede wszystkim piękny, intensywny, pełen namiętności, przejmujący ukłon w stronę niezrozumiałych, cierpiących kobiet. Wybitna Penelope Cruz! Pozycja obowiązkowa.

Nieznajomy pod wielkim łukiem

Francja, rok 1983. Nieznany duński architekt wygrywa konkurs na symbol nowo powstającej dzielnicy w Paryżu. Oto skromny wykładowca, autor ledwie kilku kościołów, na oczach całego świata będzie wykuwał swoje magnum opus. Na jego drodze stanie jednak nie tylko własna bezkompromisowość i perfekcjonizm, ale także polityczne naciski i biurokratyczna machina. Piękna rzecz.

K-everything

Fascynujący dokument o tym, jak południowokoreańska kultura podbiła świat. Tyle wam wystarczy - zaręczam, że warto. Nawet jeśli siedzicie już w temacie.

Michał Jarecki
09.05.2026 11:22
