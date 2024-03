Znakomity film jednego z najlepszych scenarzystów XXI w. wpada na HBO Max. Nikt tak nie opowiada o życiu

Noah Baumbach - reżyser, scenarzysta, producent - to niezwykły twórca. Właściwie każde z jego dziel okazuje się co najmniej niezłe, a zdecydowana większość to znakomicie napisane historie, słodko-gorzkie opowieści o ludziach, o ich poszukiwaniach, o tym, jak zbliżają się i oddalają od siebie. "Walka żywiołów" to czwarty wyreżyserowany i napisany przez niego obraz pełnometrażowy, do dziś pozostający jedną z najciekawszych propozycji w jego portfolio. Nominowany do wielu prestiżowych statuetek i nagradzany (również w Sundance, gdzie miał swoją premierę) film, w którym wystąpili m.in. Jeff Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg, William Baldwin czy Anna Paquin, to pełen autentycznych emocji komediodramat skupiony na jednym z ulubionych motywów Baumbacha: rozbiciu związku.



Twórca pochyla się nad jego prozaicznymi przyczynami rozkładu relacji, śledzi reakcje członków rodziny i rozpaczliwe, toksyczne potyczki Bernarda i Joan. Ten fenomenalnie zagrany spektakl to, przede wszystkim, ocean goryczy - wszystko za sprawą ponurych, ale trafnych spostrzeżeń dotyczących kruchego ego, egoizmu czy znużenia. Mało kto potrafi wytykać ludziom ich przywary tak jak Baumbach, który jest znakomitym obserwatorem i nie rozczula się nad swoimi bohaterami. Mamy tu zatem pełnokrwiste postacie, intelektualną bufonadę, zazdrość, rozpacz, niskie poczucie własnej wartości, tęsknotę, wszystkie odcienie separacji i... szczyptę humoru, który równoważy seans. Blisko 20 lat później "Walka żywiołów" pozostaje bezbłędną ilustracją sporządzoną przez człowieka, który świetnie rozumie i czuje innych ludzi.