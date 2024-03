To nie Margot Robbie jest najlepiej zarabiającą aktorką na świecie. Zaskakujące nazwisko na szczycie listy

Margot Robbie, najpopularniejsza gwiazda 2023 r. - mimo zgarnięcia 12,5 proc. od wszystkich zysków „Barbie”, co przekłada się na co najmniej 60 mln dol. premii - musiała oddać tytuł najlepiej zarabiającej gwiazdy filmowej Sandlerowi. Do zeszłego roku, po umowie z 2014 r., zagrał on w ośmiu filmach dla serwisu, a jego firma Happy Madison wyprodukował kilka kolejnych tytułów. Udzielił też licencji na część swojego filmowego katalogu. W 2023 r. zrealizował trzy obrazy dla platformy, odbył też stand-upową trasę, która w sumie objęła 44 występy.



W ten sposób Sandler zostawił w tyle hollywoodzkie gwiazdy grające w największych kinowych hitach - Toma Cruise’a, Leonardo DiCaprio czy Jasona Stathama.