Serial Netfliksa o gwieździe porno jest jak egoistyczny kochanek. Rozpala, ale nie zaspokaja

Rocco Siffredi to dzisiaj marka sama w sobie. Gwiazdor porno urósł do rangi ikony popkultury, bo umiejętnie prowadził swą karierę. Nie ograniczał się bowiem do występów w filmach dla dorosłych, ale romansował też z europejskim arthouse'em i chętnie flirtował z kinem bardziej rozrywkowym. Wystąpił w reklamie chipsów, wziął udział w reality-show, stworzył kolekcję ubrań i napisał poradnik seksualny. Tego jednak dowiecie się z Wikipedii, bo "Supersex" ani się o tym nie zająknie. Serial Netfliksa przedstawia go bowiem jako neandertala ze stojącym buzdyganem, który płacze za odrobiną bliskości.



"Supersex" rozpoczyna się w 2004 r. na konwencji branży porno w Paryżu, gdzie Rocco, zaraz po zapowiedzeniu przejścia na emeryturę, uprawia seks z hostessą ku uciesze zebranego wokół tłumu. Szepcze jej do ucha, że tak będzie wyglądało jej życie, aby potem cofnąć się myślami do swojego dzieciństwa. Uprzedzając już pytania: tak, twórczyni Francesca Manieri popełnia tu wszystkie najcięższe grzechy produkcji biograficznych. Chce pokazać jak najwięcej szczegółów z losów interesującego ją bohatera, nie mogąc się zdecydować, co tak naprawdę chciałaby opowiedzieć. Pozwala narracji rozjeżdżać się na wszystkie strony, przez co dopiero czwarty odcinek kończy się tak, jak powinien pierwszy: Siffredi wymachuje zaganiaczem przed kamerą.



