To była jedna z najlepszych premier kinowych zeszłego roku. Teraz nareszcie w streamingu - dzięki, HBO Max!

"Tajemnica Brokeback Mountain", wciągający "Raport" z Adamem Driverem czy "Syn" Floriana Zellera (tak, tego od wybitnego "Ojca" z Anthonym Hopkinsem) to fajne propozycje, ale Max przyszykował dla was coś lepszego. Mam na myśli dystrybuowany przez HBO Films (a w Polsce przez M2 Films) dramat z 2023 roku w reżyserii Tiny Satter, będący jej pełnometrażowym debiutem - "Reality" z Sydney Sweeney w roli głównej.



25-letnia tłumaczka, Reality Winner (w tej roli gwiazda "Euforii"), staje się obiektem zainteresowania FBI, które postanawia przeszukać jej dom w związku z podejrzeniem o wydrukowanie tajnych dokumentów. Trwający godzinę i dwadzieścia trzy minuty obraz bazuje na transkrypcji nagrań rozmów, które agenci przeprowadzili z Reality 3 czerwca 2017 roku - właśnie tego dnia zjawili się na jej podjeździe.



Ogląda się to jak na szpilkach - i w poczuciu dyskomfortu. Akcja rozgrywa się właściwie w jednym miejscu i czasie, a bohaterów policzymy na palcach jednej ręki. Znakomita reżyseria za sprawą skromnych filmowych środków potrafi wywołać zaskakujący efekt: nieduża przestrzeń z minuty na minutę wypełnia się obawami i niezręcznością. Opresyjny, duszny i gęsty festiwal wymiany podejrzeń, półprawd, sugestii i kłamstw angażuje bez reszty. Nieśpiesznie, ale w nieustannym napięciu docieramy do prawdy - przez większość czasu, podobnie jak bohaterka, zdezorientowani i nieufni. A wszystko to fenomenalnie zainscenizowane i zagrane.



Film sprawdza się jako dreszczowiec, jako wierna relacja z prawdziwych wydarzeń (dialogi są tu niemal jeden do jednego przepisane ze źródła) oraz refleksja nad postępowaniem zgodnie ze swoim sumieniem. Zresztą, jak na tak wierną rejestrację sytuacji, która miała miejsce w rzeczywistości, "Reality" można czytać na kilka różnych sposobów. Niesamowite kino.