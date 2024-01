W "Krainie nocy" serial "Detektyw" powraca do miksu klasycznej kryminalnej narracji z elementami metafizycznymi. Zarówno nastrojem, jak i pewnymi obrazami czy dialogami nawiązuje do jedynki, na każdym kroku przypominając, że to właśnie ona jest dla niego wzorem i inspiracją. Niepotrzebnie - to po prostu czuć. Podejście do historii, intryga, mocna perspektywa bohaterów (tym razem kobieca), wszechobecna niepewność czy atmosfera niepokoju nie pozostawiają wątpliwości co do dziedzictwa.