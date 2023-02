Nie tylko "Batman" - na HBO Max wpada wybitny dramat, który mogliście pominąć! Co warto obejrzeć?

Jasne, ostatni tydzień nie należał do najbardziej obfitych, jeśli chodzi o premiery filmów i seriali w HBO Max. Spora część nowości to kolejne odcinki uwielbianych seriali: aż dwa odcinki "The Last of Us" (przypominam, że odc. 5 wyjątkowo wpadnie w sobotę!), "Młody Sheldon", "Winchesterowie", "Cormoran Strike" i tak dalej. Do tego - kolejny klasyk i pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kina, czyli "Hiroszima, moja miłość" Alaina Resnaisa, współinicjatora francuskiej nowej fali. A co czeka nas w najbliższych dniach?



Po pierwsze: miłośnicy uniwersum "Gry o tron" i "Rodu smoka" będą mogli zajrzeć za kulisy tego drugiego serialu - "Ród, który zbudowały smoki" to dziesięć odcinków opowieści o tym, jak powstawał hit HBO. O kultowym animowanym "Batmanie" chyba wszyscy słyszeli, więc nie będę się powtarzać. Znakomita "Zaginiona dziewczyna" Finchera i pastisz na komedie romantyczne z Paulem Ruddem - "Doszli razem" to kolejne pozycje, które warto znać. Waszą uwagę chciałbym jednak skierować w stronę tego fenomenalnego dramatu.