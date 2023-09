Nowy film z Tomem Hanksem rozgrzeje wasze serca w jesienny wieczór. Sprawdzamy nowości na HBO Max

"Mężczyzna imieniem Otto" to remake szwedzkiego "Mężczyzny imieniem Ove" z 2015 roku - filmu opartego na bestsellerowej powieści Fredrik Backmana. Fabuła skupia się na Otto Andersonie (w tej roli Hanks), który po stracie żony nie widzi już sensu czy celu w swoim życiu. Jest już gotów z tym wszystkim skończyć - jego plany zostają jednak zrujnowane, gdy w sąsiedztwie pojawia się młoda, zadziwiająco pełna życia rodzina. Kontakt z nowymi znajomymi - a zwłaszcza błyskotliwą Marisol - modyfikuje perspektywę bohatera; sprawia, że zaczyna inaczej patrzeć na otaczającą go rzeczywistość. Między postaciami rodzi się przyjaźń, która zmienia świat Otta na lepsze.



Nie będę was oszukiwał - film Forstera nie jest niczym zanadto odkrywczym, oryginalnym czy głębokim. To solidna feelgoodowa, ciepła kluseczka - oferuje dość proste wzruszenia, jest przewidywalna, ale przy okazji jest zupełnie niewymuszenie budująca, poprawiająca nastrój i zabawna. Typowe kino motywacyjne, które wychodzi od depresyjnych tonów, by ostatecznie stać się hołdem, uwielbieniem życia. Nieco przerysowana, a jednak zadziwiająco wiarygodna. Momentami trzeba przełknąć nadmiar ckliwośći (choć jest ona równoważona przez kąśliwe, cyniczne dialogi), ale trudno jest mi sobie wyobrazić, by Otto choć odrobinę nie poprawił komuś dnia. Odrobina przyjemnej otuchy tego typu jest czasem potrzebna każdej i każdemu z nas. Warto o tym pamiętać.