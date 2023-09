Netflix adaptował klaustrofobiczną powieść. Wyszedł z tego jeden z lepszych thrillerów serwisu

"Ukochane dziecko" Netfliksa to adaptacja wydanej w 2019 roku powieści autorstwa Romy Hausmann. Połączenie kryminału, thrillera i historii rodzinnej zaskarbiło sobie sympatię czytelników - literacki debiut pisarki odniósł komercyjny i artystyczny sukces. Szturmujący szczyt listy TOP 10 serwisu miniserial zgrabnie przetworzył to, co w oryginale najważniejsze.



Lenie udaje się uciec. Wiemy, że wraz z dwojgiem dzieci była przetrzymywana w zamknięciu przez mężczyznę, którego pociechy nazywały "tatą". Krótka sekwencja na początku serialu nie pozostawia wątpliwości, że "tata" nie tolerował najmniejszych przejawów niesubordynacji. Później widzimy, jak odziana jedynie w nocną koszulę bohaterka biegnie przez las. Wreszcie dociera do drogi - nadjeżdżający samochód wydaje się szansą na ocalenie. Niestety, kierowca nie zauważa Leny i dochodzi do wypadku. Gdy kobieta trafia do szpitala, zajmująca się sprawą ekipa próbuje dowiedzieć się, co się stało, składając do kupy informacje udzielane im przez towarzyszącą Lenie dziewczynkę. Wkrótce na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła, więziona przez człowieka kontrolującego każdy jej ruch. To były długie lata wegetacji przebiegającej wedle ściśle określonych reguł.