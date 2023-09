Nareszcie! Jeden z najlepszych filmów wybitnego reżysera trafia do streamingu, a wszystko dzięki HBO Max

Kolejne odcinki 11. sezonu "The Walking Dead", "Billions" czy "Rodziców" to fajna sprawa, ale nic tak nie ucieszy miłośników dziwacznego humoru, jak premiera 2. serii "Nasza bandera znaczy śmierć" - pierwsze trzy epizody wpadną do HBO Max już w przyszłym tygodniu! Poza tym platforma wzbogaci się o wiele filmowych nowości - "Meg 2" czy fantastyczny fryzjerski kryminał (sic!) pt. "Medusa Deluxe". Co jednak najważniejsze (no cóż - przynajmniej z mojej perspektywy), ofertę serwisu lada dzień wzbogaci znakomity film, którego w chwili pisania tego tekstu nie da się znaleźć w żadnym popularnym streamingu, o wypożyczalniach VOD nie wspominając. Mam na myśli "Broken Flowers" Jima Jarmuscha.