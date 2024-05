HBO Max: co obejrzeć w weekend? Sequel "Diuny" i mocny thriller wśród nowości serwisu

Kolejną nowością HBO Max w drugiej połowie maja to melodramat w reżyserii Davida Lowery'ego z 2017 r. Produkcja "Ghost Story" skupia się niedawno zmarłym mężczyźnie (Casey Affleck), który powraca do domu jako duch w białym prześcieradle, by ukoić cierpienie swojej żony (Ronney Mara). Okazuje się, że jest on niewidzialny i odłączony od realnej czasoprzestrzeni - oznacza to, że może on jedynie przyglądać się, jak jego dawne życie i ukochana kobieta oddalają się od niego. Skazany na zapomnienie mężczyzna odbywa podróż, podczas której będzie musiał skonfrontować się z bezmiarem egzystencji. O filmie przeczytasz więcej tutaj.



Premiera filmu "Ghost Story" 24 maja.