Ten film rozwali was emocjonalnie. Gra w nim Florence Pugh

Co tu dużo mówić - mimo kilku niedociągnięć w produkcji Zacha Braffa, Florence Pugh jest w tym filmie wybitna. Zagrało tutaj wszystko - aktorka bezbłędnie pokazała, że jest w stanie być zarówno stateczną księżniczką i zmysłową kochanką, jak i rozwścieczoną lekomanką z rozdartym sercem, która bez mrugnięcia okiem potrafi ściąć przed lustrem włosy. Zionie od niej gigantyczny ból i rozpacz, a najmocniej czuć to w scenach, kiedy Allison próbuje przekonać innych, choć chyba bardziej siebie, że to nie ona doprowadziła do wypadku samochodowego. Dziewczyna desperacko walczy przez cały film ze swoim uzależnieniem, co sprawia, że w napięciu czekamy na to, co się wydarzy.