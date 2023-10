Russell Crowe, tona akcji i czysta frajda. HBO Max pokaże wam jeden z najdziwniejszych filmów roku

Obraz do tradycji kina opętania podchodzi z przymrużeniem oka. Nie jest to ten poziom autoironii, który zwróciłby atmosferę w stronę komedii - to raczej próba uczynienia z ogranej tematyki pola dla czegoś odświeżającego. W tym wypadku postawiono na blockbusterową wręcz akcję. Jasne, "Egzorcysta papieża" z pewnością nie należy do najmądrzejszych filmów. Dużo tu pretekstowości i niekonsekwencji; dość męcząca staje się tradycja duchowych metod walki, które zawodzą, a potem nagle zaczynają działać. Obraz ma też problemy z dramaturgią, ale ostatnie dwadzieścia minut potrafi to wynagrodzić. Gwarantuję, że mamy tu do czynienia z głupawą, ale w pewnym sensie nietuzinkową rozrywką. W dobie nużąco wtórnych filmów o opętaniu to naprawdę miła odmiana.