Użytkownicy wybrali najlepszą platformę streamingową. Nie, to nie Netflix

Streamingowe wojny nie są co prawda już tak zacięte, jak jeszcze parę lat temu, ale platformy wciąż nie odpuszczają i konkurują o uwagę użytkowników z całego świata. Najwięksi gracze próbują wyznaczać trendy na tym ciągle dynamicznie zmieniającym się rynku. Której usłudze wychodzi to najlepiej? Ilościowo wygrywa oczywiście Netflix.



Netflix wyprzedza konkurencję pod względem liczby użytkowników, którym od dłuższego czasu narzuca zakaz współdzielenia kont (za chwilę w jego ślady pójdzie Disney+). Co jednak ciekawe najpotężniejsza armia subskrybentów, wcale nie oznacza, że z korzystania z platformy wszyscy są zadowoleni. Amerykanie spoglądają na nią bardzo krytycznie.