REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nowe potwory w uniwersum Stamtąd. Robi się coraz groźniej

Dotychczas w "Stamtąd" głównymi autorami przerażających momentów były uśmiechające się potwory, które próbowały zwabić do siebie zamkniętych w domach mieszkańców. Po nowym odcinku wiemy, że nie one jedyne są istotami, których trzeba się bać.

Adam Kudyba
stamtad serial nowe potwory
REKLAMA

W 5. odcinku 4. sezonu fabuła zdecydowanie się zagęszcza. Centralnymi jego postaciami są Jade (David Alpay), który coraz mocniej odczuwa konsekwencje swojego zażycia grzybków i doświadcza wizji rozszerzających jego horyzonty wiedzy o miasteczku. W tym samym czasie Tabitha (Catalina Sandino Moreno), Ellis (Corteon Moore), Ethan (Simon Webster) i Donna (Elizabeth Saunders) odkrywają tajemnicę jeziora, nad które trafili.

REKLAMA

Uśmiechnięte potwory to nie wszystko. Stamtąd odkrywa nowe istoty

Gdy wyprawa czwórki (nie licząc Rogera i Patty, dwójki mniej znanych) bohaterów nad jezioro dobiega końca, orientują się oni, że w zbiorniku znajduje się coś dużego i ciężkiego. Początkowo podejrzewają, że to zwłoki dawnych mieszkańców, jednak prawda okazuje się odmienna - to trzy duże, szmaciane lalki. Taki obrót spraw konfunduje bohaterów. O co może chodzić?

Silną jest teoria o tym, że mogą być one "strachami na wróble", chroniącymi jezioro przed złem, które się w nim czai. W tym samym czasie Tabitha stopniowo przypomina sobie widok lalek i kolejnych mikrowizjach uświadamia sobie, że dawniej, w jednym swoich poprzednich wcieleń, bawiła się identycznymi lalkami, ale jakiś mężczyzna zabrał jej je i wyrzucił do jeziora, mówiąc że ma przez nie koszmary. Gdy facet zmarł, koszmary "wyszły z jeziora". Wówczas okazuje się, że lalki wcale nie były protektorami jeziora, a przerażającymi stworzeniami, które ożywiła jego śmierć (podobnie jak cykady, które śniły się Nathanowi, bratu Sary, a po jego śmierci zaczęły pojawiać się w wizjach mieszkańców).

Roztrzęsiona Tabitha nakazuje wszystkim uciec, ale zbyt późno uświadamia sobie prawdę - nagle monstrualna lalka wchodzi do chatki, rozbija ją i brutalnie zabija Rogera. Główni bohaterowie ostatecznie uchodzą z życiem, a Donna nie ginie tylko dzięki Tabicie, która zabija lalkę totemem, bowiem "przypomniała sobie, jak to zrobić". Widzimy jednak, że pozostałe dwie lalki wciąż żyją - co oznacza, że prawdopodobnie nie żegnamy się z tym przerażającym stworzeniem i będzie ono nas (oraz mieszkańców) jeszcze nieraz straszyć. Wiemy, że są odporne na talizmany - bez problemu "włamały się" bowiem do chatki, w której schronili się bohaterowie.

To z pewnością sprawia, że pokonanie ich będzie niełatwe. Nie należy wykluczać, że Człowiek w Żółci ma władzę także nad takimi istotami, jak wspomniane lalki. Sytuacja mieszkańców miasteczka staje się coraz bardziej przerażająca, a mroczne konfrontacje ze złem - coraz bliższą perspektywą.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o "Stamtąd" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
18.05.2026 18:17
Tagi: HBO MaxStamtąd
REKLAMA
Najnowsze
17:15
Victor i jego ojciec rozsadzają Stamtąd. Najmocniejsza przeszłość w serialu
Aktualizacja: 2026-05-18T17:15:00+02:00
16:31
Na taki sequel czekali fani Yellowstone. Już okrzyknęli go arcydziełem
Aktualizacja: 2026-05-18T16:31:00+02:00
15:45
Berlin chce ukraść Damę z gronostajem. A mnie ukradł czas
Aktualizacja: 2026-05-18T15:45:00+02:00
15:34
Netflix potrzebował takiego sci-fi. Widzowie oglądają za jednym zamachem
Aktualizacja: 2026-05-18T15:34:32+02:00
13:19
Pierwsze wydanie Pottera kosztowało grosze. Teraz dostaniesz za nie krocie
Aktualizacja: 2026-05-18T13:19:57+02:00
12:36
Dlaczego Jade został zabity przez mieszkańców? Stamtąd pokazuje, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-05-18T12:36:42+02:00
10:18
Twórca The Boys zdradził zakończenie serialu. Tylko nie płaczcie
Aktualizacja: 2026-05-18T10:18:37+02:00
9:29
Polski juror Eurowizji "nie wgłębiał się w temat" Izraela. Ignorancja
Aktualizacja: 2026-05-18T09:29:39+02:00
9:03
Nolan mówi, że stworzył "ekstremalną wersję" Odysei. Doszedł do granic
Aktualizacja: 2026-05-18T09:03:13+02:00
16:15
Sławek Gortych w formie. Święto Karkonoszy to wyborny kryminał
Aktualizacja: 2026-05-17T16:15:00+02:00
15:55
Kiedy premiera serialu Stuart nie ratuje wszechświata? Jest data
Aktualizacja: 2026-05-17T15:55:00+02:00
14:33
HBO Max pokazuje nowości na maj 2026. Uwielbiany serial wraca
Aktualizacja: 2026-05-17T14:33:39+02:00
13:58
Prime Video wprowadza nową funkcję. Nie będziecie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-05-17T13:58:32+02:00
13:11
Co dalej z Jackiem Ryanem od Prime Video? Reżyser rozwiewa wątpliwości
Aktualizacja: 2026-05-17T13:11:00+02:00
11:55
Najlepsze thrillery 2026 roku. Trzymają w napięciu do końca
Aktualizacja: 2026-05-17T11:55:00+02:00
11:39
Polska jest jedynym krajem, który dał Izraelowi 12 punktów. W sieci burza
Aktualizacja: 2026-05-17T11:39:41+02:00
10:34
Polska zasługiwała na więcej. Dobrze, że Eurowizję wygrała Bułgaria
Aktualizacja: 2026-05-17T10:34:23+02:00
10:16
Off Campus to gorąca nowość od Prime Video. Czytelnicy young adult ją pokochają
Aktualizacja: 2026-05-17T10:16:00+02:00
10:15
Najlepsze thrillery erotyczne. 15 naprawdę mocnych filmów
Aktualizacja: 2026-05-17T10:15:00+02:00
9:15
Kinowy thriller w Disney+. Takie historie o zemście lubimy
Aktualizacja: 2026-05-17T09:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA