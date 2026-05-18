Czy Nemezis powróci z 2. sezonem? Hit Netfliksa to gorący temat
Kryminalny serial "Nemezis" od niedawna jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie. Jest dość łakomym kąskiem dla polskich użytkowników, którzy wywindowali go na szczyty popularności produkcji z tego serwisu. Czy doczekają się kolejnego sezonu?
Wielu może powiedzieć, że stworzenie thrillera kryminalnego pokroju "Nemezis" to łatwa robota twórcza: trzeba wymyśleć kto jest dobry, kto zły, kto ma jakie motywacje i problemy, opakować to w wyścigi, strzelanie i inne spektakularne sceny, i tak naprawdę robota zrobiona. Serial Netfliksa nie jest przykładem idealnie wykonanej pracy, natomiast nie dziwi mnie, czemu jest na 3. miejscu w rankingu oglądalności seriali. Ma cechy, które go predestynują do tej pozycji.
Nemezis - czy będzie 2. sezon? Fani powinni spać spokojnie
Isaiah Stiles (Matthew Law), charyzmatyczny detektyw z Los Angeles, zaniedbuje swoje rodzinne relacje. W pracy jest blisko awansu na kapitana, jednak nie pomaga mu wieczne rozpamiętywanie przeszłości. W tym samym czasie Coltrane Wilder (Y'lan Noel), na co dzień filar społeczności, żyje przestępczym życiem, czerpie z niego spore zyski i buduje stabilność swoją oraz ukochanej Ebony (Cleopatra Coleman). Nietrudno się zorientować, że drogi obu bohaterów się przetną - Stiles staje przed wielką szansą dorwania tych, których bezskutecznie ścigał od dawna, a Coltrane musi zdefiniować swoje priorytety: czy jest nim adrenalina związana z napadami, czy spokojne, rodzinne życie.
"Nemezis" zyskuje raczej mieszane opinie - jedni jako zalety podkreślają wartką akcję, duże skupienie na osobistych problemach bohaterów i ich prywatne obsesje, inni zaś twierdzą, że serial próbuje być "Gorączką", a ostatecznie jest jej marną podróbką. Nie ulega wątpliwości, że serial zwraca uwagę widzów i w sposób znaczący dzieli ich na różne obozy. To tak naprawdę solidna podstawa do tego, by powrócić z 2. sezonem i powtórzyć ten zabieg. Jakie są szanse, że tak się stanie?
Wszystko wskazuje na to, że niemałe. Netflix oficjalnie nie ogłosił jeszcze powrotu "Nemezis" w formie 2. sezonu, jednak wszelkie dotychczasowe doniesienia wskazują, że kontynuacja serialu rzeczywiście powstanie. Co nie jest bez znaczenia - wyniki tej produkcji są zadowalające, bowiem w wielu krajach na świecie stanowi ona czołówkę oglądalności platformy. Konkretniej rzecz ujmując, w 83 krajach serial zajmuje miejsce w pierwszej 10-tce.
To zdecydowanie pozytywny sygnał, którego nie da się lekceważyć, choć warto też zaznaczyć, że "Nemezis" jest w ofercie platformy od niedawna. Ile się utrzyma w czołówce? To pytanie otwarte. Jak informuje serwis What's on Netflix, twórcy nigdy nie sugerowali, że "Nemezis" miałoby być zamkniętą historią, a sama współtwórczyni serialu, Courtney A. Kemp ujawniła, że istnieje już gotowy plan na 2. sezon. W tym momencie pozostaje zatem ufać, że obie strony się dogadają, by wrócić i znów zapewniać widzom intensywne emocje.
Nemezis - prawdopodobna obsada 2. sezonu
- Matthew Law jako Isaiah Stiles
- Y'lan Noel jako Coltrane Wilder
- Gabrielle Dennis jako Candace Stiles
- Cleopatra Coleman jako Ebony Wilder
- Cedric Joe jako Noah Stiles
- Sophina Brown jako Charlie
- Michael Potts jako Sealey
- Jeff Pierre jako Malik Jacobs
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Kiedy premiera 5. sezonu Bridgertonów? Wielkie zaskoczenie
- Netflix zebrał się i pokazał listę nowości na 2026 rok. A nawet trochę więcej
- To koniec Prawnika z Lincolna. Netflix zamyka serial
- Netflix z reklamami w Polsce. Co dalej z Planem Podstawowym?
- Uczestnicy Love is Blind wcale nie szukają miłości. Interesuje ich coś innego