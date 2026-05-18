Czy Nemezis powróci z 2. sezonem? Hit Netfliksa to gorący temat

Wielu może powiedzieć, że stworzenie thrillera kryminalnego pokroju "Nemezis" to łatwa robota twórcza: trzeba wymyśleć kto jest dobry, kto zły, kto ma jakie motywacje i problemy, opakować to w wyścigi, strzelanie i inne spektakularne sceny, i tak naprawdę robota zrobiona. Serial Netfliksa nie jest przykładem idealnie wykonanej pracy, natomiast nie dziwi mnie, czemu jest na 3. miejscu w rankingu oglądalności seriali. Ma cechy, które go predestynują do tej pozycji.

Nemezis - czy będzie 2. sezon? Fani powinni spać spokojnie

Isaiah Stiles (Matthew Law), charyzmatyczny detektyw z Los Angeles, zaniedbuje swoje rodzinne relacje. W pracy jest blisko awansu na kapitana, jednak nie pomaga mu wieczne rozpamiętywanie przeszłości. W tym samym czasie Coltrane Wilder (Y'lan Noel), na co dzień filar społeczności, żyje przestępczym życiem, czerpie z niego spore zyski i buduje stabilność swoją oraz ukochanej Ebony (Cleopatra Coleman). Nietrudno się zorientować, że drogi obu bohaterów się przetną - Stiles staje przed wielką szansą dorwania tych, których bezskutecznie ścigał od dawna, a Coltrane musi zdefiniować swoje priorytety: czy jest nim adrenalina związana z napadami, czy spokojne, rodzinne życie.

"Nemezis" zyskuje raczej mieszane opinie - jedni jako zalety podkreślają wartką akcję, duże skupienie na osobistych problemach bohaterów i ich prywatne obsesje, inni zaś twierdzą, że serial próbuje być "Gorączką", a ostatecznie jest jej marną podróbką. Nie ulega wątpliwości, że serial zwraca uwagę widzów i w sposób znaczący dzieli ich na różne obozy. To tak naprawdę solidna podstawa do tego, by powrócić z 2. sezonem i powtórzyć ten zabieg. Jakie są szanse, że tak się stanie?

Wszystko wskazuje na to, że niemałe. Netflix oficjalnie nie ogłosił jeszcze powrotu "Nemezis" w formie 2. sezonu, jednak wszelkie dotychczasowe doniesienia wskazują, że kontynuacja serialu rzeczywiście powstanie. Co nie jest bez znaczenia - wyniki tej produkcji są zadowalające, bowiem w wielu krajach na świecie stanowi ona czołówkę oglądalności platformy. Konkretniej rzecz ujmując, w 83 krajach serial zajmuje miejsce w pierwszej 10-tce.

To zdecydowanie pozytywny sygnał, którego nie da się lekceważyć, choć warto też zaznaczyć, że "Nemezis" jest w ofercie platformy od niedawna. Ile się utrzyma w czołówce? To pytanie otwarte. Jak informuje serwis What's on Netflix, twórcy nigdy nie sugerowali, że "Nemezis" miałoby być zamkniętą historią, a sama współtwórczyni serialu, Courtney A. Kemp ujawniła, że istnieje już gotowy plan na 2. sezon. W tym momencie pozostaje zatem ufać, że obie strony się dogadają, by wrócić i znów zapewniać widzom intensywne emocje.

Nemezis - prawdopodobna obsada 2. sezonu

Matthew Law jako Isaiah Stiles

jako Isaiah Stiles Y'lan Noel jako Coltrane Wilder

jako Coltrane Wilder Gabrielle Dennis jako Candace Stiles

jako Candace Stiles Cleopatra Coleman jako Ebony Wilder

jako Ebony Wilder Cedric Joe jako Noah Stiles

jako Noah Stiles Sophina Brown jako Charlie

jako Charlie Michael Potts jako Sealey

jako Sealey Jeff Pierre jako Malik Jacobs

Adam Kudyba 18.05.2026 19:01

