Obejrzałem na Netfliksie stary film z Joaquinem Phoenixem. Zwariowałem na jego punkcie

Najlepiej pokazuje to doskonała scena, w której on i jego przyjaciółka (Amy Adams) grają w symulator matki, która musi przygotować swoje dzieci do szkoły. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podobną opieką Theodor otacza inną wirtualną postać, a całe swoje życie uczuciowe przenosi… również na sztuczną inteligencję. Filmowy świat to miejsce, w którym technologia jest przezroczysta do tego stopnia, że staje się lekiem na niezaspokojone podstawowe potrzeby.



Co jednak ważne produkcja w reżyserii Spike’a Jonze’a nie jest tanim moralitetem i swoich bohaterów traktuje z najwyższą czułością i zrozumieniem. Wielka w tym zasługa samego Phoenixa, który stworzył bohatera tak ludzkim, że nie się z nim nie empatyzować.



„Ona” to wspaniałe głębokie pytanie o najważniejsze namiętności w życiu człowieka i o to, jak będziemy je w przyszłości zaspokajać.