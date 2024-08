Kojarzycie fragmenty indyjskich telenoweli, które krążą w mediach społecznościowych? Chodzi o sceny, w których kobieta próbuje powstrzymać łzawienie oczu i potyka się o otwartą walizkę, a następnie wpada do środka, po czym niczego nieświadoma zostaje wrzucona w bagażu do wody? Albo gdy bohaterka telenoweli zaplątuje się w zasłonę, zawija ją sobie przypadkowo wokół szyi i zaczyna się dusić? Odczucie, które towarzyszyło mi podczas oglądania tych krótkich nagrań, pojawiło się również podczas seansu "Wypadku". Niektórzy widzowie twierdzą, że to najsmutniejszy serial, jaki widzieli. Ja natomiast nie mogę się otrząsnąć z szoku, że ktoś wpadł na pomysł, by stworzyć coś tak fatalnego.