Za reżyserię i scenariusz "Pierwszaków" odpowiadają Dave i John Chernin, którzy postanowili przedstawić realia pierwszorocznych licealistów w zupełnie inny niż dotychczas sposób. Odbiega on od tych produkcji, które dostaliśmy w ostatnim czasie, a przypomina bardziej komedie dla nastolatków z wczesnych lat 2000. Jeśli zatem oczekujecie filmowej wersji "Sex Education", to niestety się zawiedziecie. Jeżeli natomiast szukacie odmóżdżającej produkcji pełnej sprośnych żartów i niekiedy naprawdę obleśnych momentów, to "Pierwszaki" są dla was.



Bohaterami produkcji jest czwórka chłopaków, jakich pełno w tego rodzaju komediach. Jest zatem główny protagonista, Benji (Mason Thames), grzecznego maminsynka Eddiego (Ramon Reed), Connora (Raphael Alejandro), który wcale nie wygląda na nastoletniego licealistę, stając się obiektem żartów innych uczniów, a także Koosha (Bardia Seiri), który próbuje dorównać swojemu popularnemu bratu. W filmie pojawiają się również atrakcyjne dziewczyny, do których wzdychają główni bohaterowie.



Pewnego dnia brat Koosha postanawia zorganizować imprezę, co dla całej czwórki jest okazją, aby pokazać się z lepszej strony, rozwiązać swoje problemy i załatwić sobie wejściówki do lepszego życia w liceum. Tak właśnie zaczyna się roller coaster pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, zabawnych wpadek i realiów nastolatków, którzy w nosie wszystko, co nie dotyczy ich reputacji (i ich seksownych koleżanek).