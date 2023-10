Najlepsze horrory na Disney+. Myszka Miki też potrafi przestraszyć

"Opiekunką" Samara Weaving zapracowała sobie na miano współczesnej królowej krzyku. W "Zabawie w pochowanego" potwierdza, że zyskała go całkowicie zasłużenie. Wciela się tu w pannę młodą, która w noc poślubną zmuszona jest do udziału w morderczej grze. Musi w niej stawić czoła szalonej rodzince swojego wybranka i robi to z wielką klasą. Twórcy żenią tu ze sobą czarną komedię z horrorem, dlatego, gdy akurat nie będziecie krzywić się z grozy i obrzydzenia, to zapewne wybuchniecie gromkim śmiechem.



Film obejrzycie na Disney+.