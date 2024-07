Ten horror wystraszył wszystkich, którzy go widzieli. Kiedy zobaczymy go w Polsce?

Czy "Oddity" rzeczywiście jest tak dobre, jak mówią? Niestety na razie nie wiadomo, kiedy będziemy mogli to sprawdzić. Film nie ma wyznaczonej daty premiery. Nie wiadomo, czy któryś z rodzimych dystrybutorów już się nim w ogóle zainteresował. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że może dołączyć do grona świetnych tegorocznych horrorów omijających nasz kraj. Wśród nich można do tej pory wymienić chociażby "Late Night with the Devil" czy "In a Violent Nature". Na świecie oba zostały już bardzo ciepło przyjęte.



